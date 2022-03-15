الحكومة اللبنانية توقع اتفاقية “تعاون تقني” مع اليابان

وقّعت الحكومة اللبنانية اتفاقية “التعاون التقني” مع الحكومة اليابانية، والتي تنص على إنشاء مكتب للوكالة اليابانية للتعاون الدولي “jica” في لبنان، مما يتيح لليابان مساعدة لبنان في مختلف المجالات، سواء كانت عينية او من خلال خبراء ومتطوعين للمساعدة في موضوع التنمية في لبنان في مختلف المجالات.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اللبناني الوزير عبدالله بو حبيب والياباني السفير تاكيشي اوكوبو، بعد مفاوضات تمت بين وزارة الخارجية والسفارة اليابانية، تسمح بتنظيم العلاقة بين البلدين وتوضح مدى رغبة اليابان في مساعدة لبنان ضمن الاطر القانونية المطلوبة بموجب القوانين اليابانية.

من جانب آخر، بحث بو حبيب مع سفيرة الدانمارك ميريت جول في سبل التعاون بين الوزارة والسفارة.

كما بحث مع سفيرة سويسرا ماريون ويشليت في تداعيات الازمة الاوكرانية على البلدين، وكيفية مواجهة تحدياتها على مستويات الامن الغذائي والطاقة، وتطرق البحث الى موضوع الانتخابات النيابية المقبلة.