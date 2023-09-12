الثلاثاء 27 صفر 1445 ﻫ - 12 سبتمبر 2023 |
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الحكومة تقرّ موازنة 2024.. وميقاتي: إنجاز!

منذ دقيقتين
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أننا أقرّينا موازنة 2024 وهذا إنجاز كبير وهناك إجماع على تبنيها وسنحيلها في نهاية الأسبوع إلى مجلس النواب.

وقال ميقاتي: “ستشكّل لجان لاقرار قوانين إصلاحية وأهمها إعادة هيكلة المصارف وعجز الموازنة أقلّ من السنة الماضية ونمر بمرحلة صعبة وعلى الجميع التعاون”.

ودعا مجلس النواب لاجتماعات متواصلة للقيام بخطوات إنقاذية مهمة وانتخاب رئيس الجمهورية على سلّم الأولويّات.

وأضاف: “موضوع النازحين مهمّ وخطير ويُهدد لبنان وطالبنا بتقارير دورية عنهم وسنتابع مقرّرات جلسة النازحين بنداً بنداً وأدعو موظفي القطاع العام للعودة الى العمل لتحسين الادارة والعمل ولنكون يداً واحدة في هذه الظروف الصعبة”.

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