الخميس 1 صفر 1445 ﻫ - 17 أغسطس 2023 |
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الحكومة توافق على اتّفاق يُعزّز التبادل التجاريّ بين لبنان و3 دول عربيّة

منذ 50 دقيقة
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن

وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن

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كشف وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، أنّ الحكومة اللبنانية وافقت على الاتفاق الرباعي بين لبنان وسوريا والأردن والعراق، لتعزيز عمليات التبادل التجاري.

الحاج حسن وفي منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، قال: “خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، وفي قرار يحمل الرقم 28، وافقت الحكومة اللبنانية على الاتفاق الرباعي بين لبنان وسوريا والأردن والعراق، الذي من شأنه تعزيز عمليات التبادل التجاري بين الدول الأربع”.

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