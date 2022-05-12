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الحكومة توافق على خطة وزير العمل حول المعاملة الرقمية والطاقة الشمسية

منذ 40 دقيقة
تعميم بشأن تنظيم العمل في وزارة العدل

تعميم بشأن تنظيم العمل في وزارة العدل

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أفاد مكتب وزير العمل مصطفى بيرم في بيان بأن “مجلس الوزراء وافق في جلسته اليوم على الخطة التي تقدم بها وزير العمل، وهي خطة استراتيجية لثلاث سنوات ولا تكلف الدولة أي مبلغ، وتمكن الوزير بيرم من تأمين الطاقة الشمسية للوزارة والتفاوض مع الجهات المانحة وتجهيز الوزارة بكاملها من أجل التحول الرقمي الكامل، وصولاً الى اعتماد المعاملة الرقمية تسهيلا لمعاملات المواطنين.

وتطوير نظم الاستخدام والتوظيف والتدريب المهني المعجل للبنانيين، بما يتوافق واحتياجات سوق العمل في هذا الظرف الصعب، وهذا يعتبر اول انجاز تقوم به وزارة في لبنان على هذا المستوى وبلا اي تكلفة على الخزينة اللبنانية على الاطلاق. وشكر بيرم الخبراء والجمعيات الذين ساهموا في هذا الانجاز بتطوع كامل منهم”.

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