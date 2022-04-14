الحكومة توافق على هدم صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت

قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري إن الحكومة وافقت اليوم الخميس على هدم صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب 2020، والذي أسفر عن مقتل 215 شخصا على الأقل.

وقال مكاري عقب جلسة لمجلس الوزراء إن القرار استند إلى “تقرير فني” خلص إلى أنه من المرجح أن تنهار الصوامع في الأشهر المقبلة، مضيفا أن تجديدها سيكون مكلفا للغاية.

ويقول التقرير الفني إن الاهراءات قد تسقط بعد أشهر قليلة ويمكن أن تترمم.

حجم الضرر

وأظهرت الدراسة البحثية الهندسية لجامعة بيروت العربية، أن انفجار المرفأ كان سببه 20.5 بالمئة فقط من كمية نيترات الأمونيوم المقدرة بـ2750 طنا، التي كانت مخزنة في أحد مستودعات المرفأ.

وتعادل الكمية المنفجرة في الكارثة التي حدثت يوم 4 أغسطس 2020، نحو 220 طنا من مادة “تي إن تي” شديدة الانفجار، أو ما يوازي 564 طنا من النيترات.

وذكرت الدراسة أيضا أن الصوامع امتصت نسبة ضئيلة من الطاقة الصادرة عن الانفجار (0.11 بالمئة تقريبا)، ما يؤشر إلى أنها لم تشكل حاجزا مؤثرا كما أشيع سابقا، ولم يكن وجودها فعالا في حماية جزء من بيروت من الانفجار.