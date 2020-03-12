أخبار لبنان

الحكومة ستُبقي على السعر الرسمي لليرة مقابل الدولار

أكد وزير المالية غازي وزني في حديثٍ إلى “رويترز”، أن “الخطة المالية والاقتصادية للبنان ستلبي توصيات صندوق النقد وتكون جاهزة خلال أسابيع”.

 

ورداً على سؤال عن رأيه في برنامج من صندوق النقد، قال وزني، “لبنان يرحب بالدعم المالي الخارجي، لكن الأمر يتوقف على عدة عوامل فيما يتعلق بالصندوق”.

المزيد من الأخبار

“التشكيلات القضائية”… عنوان جديد لانقسام سياسي…

بالأرقام: مستشفى الحريري يُصدر بيانًا.. وحالتان حرجتان!

وذكر أن “الحكومة ستبقي على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار “للمدى المنظور”، والحكومة متمسكة بربط سعر الصرف في المرحلة الحالية لدرء التضخم وبسبب صعوبة ضبط السوق الموازية”.

وأعلن وزني، أن “الاتصالات الأولية بين لبنان والدائنين بدأت قبل أيام عن طريق لازارد، وستزيد في الأيام المقبلة.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة: متوقع أن تزداد الإصابات بكورونا

أخبار لبنان

صيدا تدعو للتعويض على المتضررين من العاصفة

أخبار لبنان

هلعٌ بين المسافرين على طائرة “ميدل إيست” التي كانت قادمة من تركيا

أخبار لبنان

وزارة الصحة للبنانيين” خففوا التنظير” وتوقعوا 20 حالة…

أخبار لبنان

طيران الشرق الأوسط تعدل على جدول رحلاتها.. وإغلاق الحدود البريّة مع سوريا بدءاً من…

أخبار لبنان

جمعية المصارف: إقفال المصارف غداً السبت للتعقيم من فيروس كورونا”