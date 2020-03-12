الحكومة ستُبقي على السعر الرسمي لليرة مقابل الدولار

أكد وزير المالية غازي وزني في حديثٍ إلى “رويترز”، أن “الخطة المالية والاقتصادية للبنان ستلبي توصيات صندوق النقد وتكون جاهزة خلال أسابيع”.

ورداً على سؤال عن رأيه في برنامج من صندوق النقد، قال وزني، “لبنان يرحب بالدعم المالي الخارجي، لكن الأمر يتوقف على عدة عوامل فيما يتعلق بالصندوق”.

وذكر أن “الحكومة ستبقي على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار “للمدى المنظور”، والحكومة متمسكة بربط سعر الصرف في المرحلة الحالية لدرء التضخم وبسبب صعوبة ضبط السوق الموازية”.

وأعلن وزني، أن “الاتصالات الأولية بين لبنان والدائنين بدأت قبل أيام عن طريق لازارد، وستزيد في الأيام المقبلة.