عقد وزيرا الطاقة ريمون غجر والاقتصاد راوول نعمة مؤتمرا صحافيا مشتركا، وأكد غجر أن “الحكومة ليست في صدد رفع الدعم عن المازوت”، مشددا على “ألا مشكلة في استيراد مادة المازوت”، واضاف: “سنستقبل باخرتين نهاية الأسبوع وستكونان كافيتين للسوق، لكن الاشكالية تكمن في التخزين والاحتكار”. ولفت إلى أن “احتكار مادة المازوت غير قانوني ويعاقب عليه”.

من جهته، قال نعمة: “غدا، سنصدر قرارا يلزم الموزعين تقديم جدول في غضون أسبوع عمن تسلم منهم والكمية والسعر. وفي حال التخلف، نتوقف عن إعطائهم المازوت لضبط التوزيع والتهريب”.