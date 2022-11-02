الحلبي: إقفال المدارس في طرابلس حدادًا على الشابة "ماغي محمود"

أعرب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال “عباس الحلبي” عن “حزنه وألمه العميق لخسارة التلميذة “ماغي محمود” ، نتيجة الفاجعة التي تعرضت لها ثانوية القبة الرسمية المعروفة سابقا بمدرسة الأميركان”. وقرر تعطيل المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية في طرابلس طوال يوم غد الخميس حدادًا على الفقيدة .

وتوجه إلى أهل الفقيدة ومدرستها وأساتذتها ورفاقها بأحر التعازي ، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى .

وأوفد المدير العام للتربية “عماد الأشقر”، ورئيس المنطقة التربوية في الشمال نقولا الخوري ، ومهندس المنطقة للكشف الميداني الأولي، وكلّف لجنة تحقيق هندسية وفنية للتعمق بالكشف على المبنى، ورفع تقريرًا مفصلًا حول أسباب الحادث والمسؤوليات المترتبة عليه ليبنى على النتائج المقتضى القانوني سريعا وعلى نحو حاسم ، مؤكدًا أنه “سيتخذ أقصى العقوبات في حال ثبوت أي إهمال “، ومشددًا على أن “سلامة المباني المدرسية أولوية مطلقة ,لأنها تحتضن أغلى من في الوطن ، وهم أبناء الوطن وبناته الذين نرى فيهم أمل الوطن ومستقبله “.

كذلك، أجرى الحلبي اتصالًا برئيس مجلس الوزراء “نجيب ميقاتي” الموجود في الجزائر، والذي عبر عن ألمه وحزنه لفقدان التلميذة وإصابة رفاقها، وكلف ميقاتي الهيئة العليا للإغاثة الحضور ميدانيا والمساعدة .

كما اتصل بوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال “فراس الابيض” لتأمين العلاج للمصابين، وأجرى اتصالا باليونيسف لتغطية تكاليف العلاج والاستشفاء .