الأربعاء 8 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 2 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحلبي: إقفال المدارس في طرابلس حدادًا على الشابة "ماغي محمود"

منذ ساعة واحدة
وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

A A A
طباعة المقال

أعرب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال “عباس الحلبي” عن “حزنه وألمه العميق لخسارة التلميذة “ماغي محمود” ، نتيجة الفاجعة التي تعرضت لها ثانوية القبة الرسمية المعروفة سابقا بمدرسة الأميركان”. وقرر تعطيل المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية في طرابلس طوال يوم غد الخميس حدادًا على الفقيدة .

وتوجه إلى أهل الفقيدة ومدرستها وأساتذتها ورفاقها بأحر التعازي ، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى .

وأوفد المدير العام للتربية “عماد الأشقر”، ورئيس المنطقة التربوية في الشمال نقولا الخوري ، ومهندس المنطقة للكشف الميداني الأولي، وكلّف لجنة تحقيق هندسية وفنية للتعمق بالكشف على المبنى، ورفع تقريرًا مفصلًا حول أسباب الحادث والمسؤوليات المترتبة عليه ليبنى على النتائج المقتضى القانوني سريعا وعلى نحو حاسم ، مؤكدًا أنه “سيتخذ أقصى العقوبات في حال ثبوت أي إهمال “، ومشددًا على أن “سلامة المباني المدرسية أولوية مطلقة ,لأنها تحتضن أغلى من في الوطن ، وهم أبناء الوطن وبناته الذين نرى فيهم أمل الوطن ومستقبله “.

كذلك، أجرى الحلبي اتصالًا برئيس مجلس الوزراء “نجيب ميقاتي” الموجود في الجزائر، والذي عبر عن ألمه وحزنه لفقدان التلميذة وإصابة رفاقها، وكلف ميقاتي الهيئة العليا للإغاثة الحضور ميدانيا والمساعدة .

كما اتصل بوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال “فراس الابيض” لتأمين العلاج للمصابين، وأجرى اتصالا باليونيسف لتغطية تكاليف العلاج والاستشفاء .

    المزيد من أخبار لبنان

    مجموعة الدعم الدولية
    "الدعم الدولية" تدعو النواب إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية
    وزير الطاقة "وليد فياض" ونظيره الجزائري
    فيّاض ونظيره الجزائري يبحثان التعاون في مجال الطاقة
    وزير المالية مع وفد متقاعدي قوى الامن
    وزير المالية: الموازنة قادرة على تحقيق نوع من الانتظام المالي والنقدي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصحافي طوني ابي نجم
    طوني أبي نجم لـ "بدنا الحقيقة": ميشال عون مدمّر والتاريخ سيلعنه
    وزير الطاقة الدكتور وليد فياض
    مكتب الوزير فياض: لا ماريحوانا ولا حشيش وهذا دليل البراءة!
    الليرة
    متى ينطلق سعر صرف الـ15 ألفاً؟