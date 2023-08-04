الجمعة 17 محرم 1445 ﻫ - 4 أغسطس 2023 |
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الحلبي: "الطيش" في الابتهاج تحوّل إلى جريمة نكراء

منذ 5 دقائق
عباس الحلبي

عباس الحلبي

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أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي البيان الآتي: “النجاح في الامتحانات الرسمية مدعاة للفرح والابتهاج وتبادل التهاني وتعزيز الأمل في المستقبل، في ظل الآفاق المسدودة في السياسة.

لكن دعواتنا المتكرّرة إلى عدم إطلاق النار عند إصدار النتائج، لم يستجب لها البعض فحولوا البهجة إلى جريمة أدت إلى إصابة الطفلة نايا حنا وهي بين رفاقها في ملعب مدرسة القلبين الاقدسين في الحدث، إصابة بالغة”.

واذ استنكر “الطيش الذي تحوّل إلى جريمة نكراء”، أبدى الحلبي “تضامنه مع الطفلة ومع أهلها ومدرستها”، ودعا “القوى الأمنية والعسكرية إلى ملاحقة مطلقي النار وإحالتهم على القضاء المختص ليكونوا عبرة لغيرهم، ولوقف هذه العاده الهوجاء المتفشية في مجتمعنا”.

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