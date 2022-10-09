الحلبي: العمل النقابي السليم حاجة لتوازن المجتمع

هنّأ وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، المجلس الجديد المنتخب لنقابة المعلمين، برئاسة النقيب نعمة محفوض، الذي شكر الوزير على التهنئة وأكد استعداد مجلس النقابة للعمل من أجل استمرار العام الدراسي، والتعاون مع الوزير في جهوده المبذولة لإنقاذ التربية.

وأمل الحلبي خيرًا من اندفاع النقيب والمجلس الجديد للنقابة، وأكد العمل يدا بيد لبلوغ هذا الهدف، على الرغم من كل التحديات.

واعتبر الحلبي أن “العمل النقابي السليم هو حاجة لتوازن المجتمع وصون القطاع التعليمي ليتمكن من العبور نحو مرحلة أفضل”.

وتم التوافق على لقاء قريب لمتابعة قضايا المعلمين وهواجسهم، والعمل على جودة التعليم ومواكبة تطوير المناهج وعصرنتها.