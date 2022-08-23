الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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الحلبي: المالية ستصرف المستحقات المتأخرة للتعليم المهني عن العام الماضي

منذ 17 دقيقة
وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

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وضع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، عضو لجنة ​الأساتذة​ المتعاقدين في التعليم المهني والتقني سمر غندور، في أجواء الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المكلف ​نجيب ميقاتي​، وأطلعه على الاتصال مع وزير المالية ​يوسف خليل​.

وأكد الحلبي، أن “المالية سوف تصرف المستحقات المتأخرة للتعليم المهني عن ​العام الدراسي​ الماضي وقيمتها 35 بالمئة”، مشدداً على “توجيهات ميقاتي بصرف كل البدلات المتأخرة والمستحقات وبدلات النقل للمتعاقدين جميعا، إن كان في التعليم العام، أو في التعليم المهني والتقني، قبل بداية العام الدراسي”.

كما أكد أنه “سيتابع موضوع احتساب العقد الكامل للمتعاقدين في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب”، موضحاً “وقوفه الدائم إلى جانب كل حقوق الأساتذة وخصوصا المتعاقدين في التعليم المهني والتعليم العام”.

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