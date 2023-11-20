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الحلبي بحث مع ممثل اليونيسيف خطة العناية بالتلامذة النازحين من القرى الحدودية

منذ 41 دقيقة
عباس الحلبي

عباس الحلبي

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بحث وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مع ممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبدير وفريق عمله، متابعة خطة الوزارة للعناية بالتلامذة النازحين من قراهم ومدارسهم في المنطقة الحدودية الجنوبية نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية اليومية، ومتابعة المعلمين الذين نزحوا بدورهم إلى مدارس أخرى.

كما تمت مناقشة تفاصيل الخطة وإنشاء مراكز تعليم ضمن المدارس القائمة، تستقبل المعلمين والمتعلمين بحسب المناطق، على أن تتولى “اليونيسف” تغطية التعليم والانتقال وتدريب الأساتذة.

إلى ذلك، تمت مراجعة الموازنات المخصصة للعام الدراسي الحالي وتأمين سداد المتأخرات المترتبة على “اليونيسف” لصالح موازنات العامين الدراسيين المنصرمين، تمهيدا للبدء بالتدريس في دوام بعد الظهر للتلامذة النازحين والذي سوف يتم الإعلان عنه قريبا.

كذلك دُرست الإقتراحات لتحديد بدل أجر الساعة لدوام بعد الظهر وسيتم عرضه على رابطة التعليم الأساسي ومندوبي التعليم المسائي بعد ظهر غد.

ودرس المجتمعون المراحل المقبلة لتركيب ألواح ومعدات الطاقة الشمسية على المدارس الرسمية، بعدما عرضوا المراحل المنجزة من أصل نحو 850 مدرسة رسمية، وذلك على ان تشمل تغطية المدارس المهنية ودور المعلمين والمعلمات ومراكز التدريب، وتم الإتفاق على الإعلان عن مباشرة هذه الورشة مطلع الأسبوع المقبل.

من جهة ثانية، إجتمع الوزير الحلبي مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، لمتابعة خطة المركز التربوي في ورشة تطوير المناهج ووضع روزنامة لتحديد المراحل وتواريخ إنجازها.

واستقبل الحلبي رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران وتابع معه ملفات الجامعة وقضاياها.

واستقبل ايضا أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر الذي تابع مع الوزير عددا من القضايا التربوية.

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