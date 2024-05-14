الحلبي ترأس اجتماعاً تربوياً واستقبل أبو فاعور وزواراً

ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا إداريا تربويا موسعا ضم المدير العام للتربية عماد الأشقر وكل رؤساء الوحدات في المديرية، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب ورؤساء الوحدات في المديرية، مديرة المديرية الإدارية المشتركة سلام يونس والوحدات التابعة لها ، ومستشاري الوزير ، ورحب الحلبي بهم داعيا الجميع إلى “متابعة العمل كفريق عمل واحد”، مذكرا بأنه “لا سياسة ولا مصالح خاصة ولا أهواء تفرق الأسرة التربوية”، معتبرا ان “هذا الفريق حقق الكثير ، وان وزارة التربية تكاد تكون في طليعة الوزارات التي حققت إنجازات في الزمن المستحيل”، مشددا على ان “هذا النجاح ليس عمل الوزير وحده بل تضامن فريق العمل وتحمله المسؤولية”.

ولفت الحلبي إلى ان “أمامنا استحقاقات اولها الإمتحانات الرسمية وهي شأن وطني يقتضي أن نتعاضد جميعا من اجل إنجازها وسلامتها ونزاهتها بإشراف من رئيس اللجان الفاحصة”، داعيا “الجميع إلى إبعاد السياسة عن التربية”، قاصدا “السياسة بمعناها السيىء وليس السياسة الحقيقية التي هي حسن إدارة الخير العام”.

وأكد أنه “كما دخل التربية من اليوم الأول لتسلمه الحقيبة يؤمن بالعمل الفريقي من دون أجندة شخصية، لأن الهدف الأول هو إنقاذ المدرسة ووقف الإنهيار في التعليم الرسمي العام والمهني والجامعة اللبنانية”، مشيرا إلى “اننا نقوم مع المركز التربوي للبحوث والإنماء بتجديد المناهج التربوية ، كما نقوم مع الدكتور مازن الخطيب بإصلاح التعليم العالي”.

كما أشار إلى “اننا بدأنا بمسار إصلاحي له أهميته ووقعه الجيد لدى الجهات المانحة، وعلينا متابعة هذا المسار على قاعدة التطوير وتعزيز الشفافية والحوكمة”، مؤكدا “أننا مقبلون على عام دراسي جديد، وعلينا تحضير كل المستلزمات والحاجات لتسيير المدارس، وتحديد الأكلاف وإجراء المناقلات في فترة الصيف لكي ندخل إلى سنة دراسية مستقرة”، لافتا إلى أنه “لم يعد لدينا متأخرات في معاملات العراقيين وهناك نحو ألف معاملة منجزة في لجنة المعادلات على مستوى المعادلة وهي موجودة لدى الجامعات ولم يتسلمها اصحابها بعد”.

ثم أجاب الحلبي والإدارة عن الأسئلة المتعلقة بالدوامات والإمتحانات وبدلات عمل اللجان.

مجدلبعنا

بعد ذلك استقبل الوزير الحلبي وفدا من بلدة مجدلبعنا ضم: رئيس البلدية روزبا عبد الخالق ورئيس “الرابطة الأخوية” حسين عبد الخالق والمختار ماهر عبد الخالق واعضاء الوفد، وتابع معهم “موضوع تأمين التدريس في المرحلة المتوسطة من طريق بناء صفوف جديدة”، مبديا موافقته على “كتابهم لجهة إضافة طابق على مبنى المدرسة الرسمية وهي ملك الوزارة، وتعهدت “الرابطة الأخوية” والبلدية وعدد من المغتربين والمقتدرين بتأمين التمويل لهذا الطابق”، وأعطى الحلبي توجيهاته إلى الوحدة الهندسية في الوزارة” لإجراء كشف ميداني على المبنى القائم والتأكد من صحته ومتانته”.

ثانوية راشيا الرسمية

بعد ذلك، استقبل الوزير الحلبي وفدا من تلامذة الصف الثاني الثانوي في ثانوية راشيا الرسمية المختلطة مع مدير الثانوية ربيع خضر والمسؤول عن المشروع شادي دهام، رئيسة قسم تدقيق اللغة ردينة قسام وتسعة تلامذة من الجنسين، في الصف الثانوي الثاني فرع العلوم، وذلك في حضور مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة. وشرح مدير المدرسة والأستاذ المشرف كيف شارك الطلاب مع جمعية “إنجاز لبنان” في مشروع منتج إسمه أفضل شركة ناشئة للعام 2023 ، وكان المنتج لخدمة المكفوف يدله على حدود الطريق ويمكّنه من إيجاد الأشياء من دون الحاجة إلى عصا المكفوفين. وانتقل الفريق إلى قطر حيث دخل المشروع في المنافسة مع تلامذة من 13 دولة عربية فنال فريق ثانوية راشيا الرسمية في لبنان المرتبة الأولى كأفضل منتج مبتكر للعام 2023 مع إنجاز العرب.

وهنأ الحلبي التلامذة على إبداعهم ، كما هنأ مدير الثانوية والأساتذة ، مؤكدا ان “التعليم الرسمي زاخر بالمبدعين على الرغم من قلة المقومات”، لافتا إلى ان “الرهان هو على الشباب لكي يتسلموا المسؤوليات وينهضوا بالوطن”، مشيرا إلى “اننا في طور كتابة مناهج المواد وإدخال الذكاء الإصطناعي إلى مناهجنا ومواد التعليم”، آملا ان “ينتشر المبدعون في كل المدارس ويحصدوا النجاح والتألق”.

ابو فاعور

واستقبل الوزير الحلبي النائب وائل أبو فاعور وتابع معه قضايا تربوية عائدة لمنطقة راشيا .

كما استقبل رئيس بلدية بعبدا أنطوان الحلو ورئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان جيلبير السخن، وتم البحث في إيجاد مبنى للمنطقة التربوية، وقد أصر الوزير الحلبي على “إبقائها في بعبدا والعمل على إيجاد مبنى مناسب في البلدة”.

مجلس التعليم العالي

ثم ترأس الوزير الحلبي إجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء وتم عرض الملفات التي تم إنجازها للجامعات خصوصا المتأخرة منها منذ سنوات وتخطى عددها 280 ملفا.

اما بالنسبة للحاجة إلى الخبراء لدعم اللجنة الفنية الأكاديمية ومؤازرتها بالخبرات، فقد قرر المجلس “دعوة رؤساء الجامعات إلى اجتماع يعقد مع الوزير لطرح العديد من القضايا التي تحتاج إلى التنسيق وتسريع إنجاز الملفات”. وعبر المجلس عن “تقديره للعمل الذي يقوم به المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب واللجنة الفنية الأكاديمية واللجان المتخصصة ، والإستعداد لتحديث العديد من القرارات والأنظمة التي تبين من خلال التطبيق انها في حاجة إلى التعديل”.

ثم انتقل المجلس إلى درس النقاط الواردة على جدول الأعمال.