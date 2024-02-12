الحلبي ترأس اجتماعاً تربوياً.. والتقى سويف والبعريني

إستقبل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي رئيس أبرشية طرابلس وعكار للموارنة المطران يوسف سويف، يرافقه عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة الدكتور شادي سعد، في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري والمستشار الإعلامي ألبير شمعون. وتناول البحث تأسيس معهد للفلسفة واللاهوت تابع لأبرشية طرابلس والشمال في كرم سدّة. كما كانت مناسبة للبحث في العديد من القضايا التربوية.

الحلبي رحّب بالمطران سويف والحضور، مشيداً بانفتاحه وعمقه اللاهوتي وقدرته على الحوار والتواصل مع الجميع، ثم كان عرض للمسار الذي يسلكه تأسيس المعهد حتى صدور الترخيص.

ثم ترأس الحلبي اجتماعاً مشتركاً للمديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء حضره المدير العام للتربية عماد الأشقر ورؤساء الوحدات في الوزارة، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحق ورؤساء الوحدات في المركز، وتم في خلاله البحث في شؤون الامتحانات الرسمية وأوضاع التلاميذ النازحين من قراهم أو الصامدين فيها، في منطقة الجنوب الحدودية.

ثم استقبل الحلبي النائب وليد البعريني وكان عرض للحاجات التربوية لمدارس منطقة عكار وسبل تلبيتها. كما استقبل السيدة مود اسطفان والسيد أنطوان بولاد من مكتبة السبيل.