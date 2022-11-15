الحلبي: حاجة كبرى لتحقيق وحدة الصف والموقف الوطني في مواجهة الاستحقاقات

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة – فردان، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي، وتم البحث في عدد من القضايا التربوية والوطنية العامة لا سيما تعزيز سبل الحوار ودور المرجعيات الروحية في هذا المجال، بحضور مدير عام المجلس المذهبي الأستاذ مازن فياض ومدير مشيخة العقل الأستاذ ريّان حسن.

وبعد اللقاء، صرّح الحلبي: “تشرفت بزيارة صاحب السماحة الشيخ الدكتور سامي ابي المنى للتداول بشؤون عدة، منها الفاجعة التي أصابت العائلة التربوية بوفاة التلميذة ماغي محمود واصابة رفيقتيها حسن وشذا، وقد أكدنا على التضامن مع العائلات والحرص على متابعة التحقيق، من اجل ترتيب المسؤوليات الجزائية والمدنية على المسببين والفاعلين والمشتركين. كما أكدنا على استمرارية العام الدراسي في طرابلس والحرص على التعليم الرسمي في لبنان، وكما هو معروف فإن لسماحته دورا مستمرا كركن بارز في العائلة التربوية واهتمامه بهذا النطاق، حيث شددنا معا على حماية المدرسة بقسميها الرسمي والخاص، بعيدا عن الخطابات الشعبوية التي راجت أخيرا”.

أضاف: “بحثنا مع سماحته في موضوع عقد القمم الروحية والمشاورات بهذا الخصوص، حيث الحاجة كبرى هذه الأيام الى تحقيق وحدة الصف والموقف الوطني في مواجهة الاستحقاقات الوطنية والدستورية في البلد. ولقد نقل سماحته الينا نتيجة زيارة نقابة المعلمين للمدارس الخاصة اليه منذ فترة قريبة والمطالب التي تقدمت بها، ونحن ايضا ونعرفها، ولذا سنسعى ان شاء الله الى تحقيق هذه المطالب، بالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي الكريم، خصوصا في ما يتعلق بوحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص”.

كما استقبل أبي المنى وفداً من “اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي للطبيعة ” IUCN برئاسة فادي غانم، ضم: الأستاذين نديم نصّور وميشال حسون، وتناول البحث قضايا وطنية وبيئية عامة ومنها الخطة للسنوات الأربعة المقبلة.

وبعد اللقاء، ثمّن رئيس اللجنة “مواقف سماحته الوطنية الداعية للحوار والتلاقي، وجولاته التي تجمع ما في على مساحة الوطن، الى جانب محبته وتعاطيه الراقي مع البيئة”.

وقال: “شرحنا لسماحة شيخ العقل الدور الذي تقوم به اللجنة، وطلبنا دعمه ومؤازرته ومن اجل توحيد الرؤى والجهود، لتقديم ما يلزم للوطن، حيث تتعاون اللجنة مع مختلف الجمعيات بهذا الخصوص. ولقد أكدنا على الدور البيئي البارز وحماية الطبيعة لمحمية ارز الشوف على الصعيدين اللبناني والوطني العام، وثمة مشروع “حمى” مهم جدا ويساهم بدوره في تعزيز الواقع المنشود”.

كذلك استقبل مفوض الحكومة السابق لدى مجلس الانماء والاعمار الدكتور وليد صافي، وجرى البحث بمواضيع عامة بينها قضايا التعليم العالي، بحضور امين سر المجلس المذهبي الاستاذ نزار البراضعي ومدير الاوقاف الاستاذ نزيه زيعور.

ومن زوّار شيخ العقل المحامي هاني الاحمدية.

من جهة ثانية، أبرق ابي المنى الى سفير تركيا في لبنان السيد علي باريش اولوسوي ولمدير وكالة التنمية التركية “تيكا” في لبنان السيد اورهان آيدن، معزيا بضحايا “الانفجار الإرهابي الذي استهدف مدينة إسطنبول”، تمنّى خلالها “للرئاسة التركية الموّقرة وللوكالة والشعب التركي الصديق دوام الازدهار والنهوض وقوة المناعة، في مواجهة أي عدوان يهدف لزعزعة استقرار تركيا”.