الأثنين 13 شوال 1445 ﻫ - 22 أبريل 2024 |
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الحلبي حدد عطلة المدارس لهذه المناسبات

منذ ساعة واحدة
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، مذكرتين قضيتا باقفال الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف أنواعها ومراحلها، لمناسبة عيد العمال يوم الاربعاء الواقع فيه 1 أيار، والجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الأرثوذكسية ابتداء من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 3 أيار ولغاية مساء الاثنين الواقع فيه 6 أيار 2024 منه.

وتقدم الحلبي من جميع العاملين في التربية والتعليم العالي في القطاعين الرسمي والخاص، بأصدق التمنيات، مثمنا “عاليا جهودهم في خلال هذه الفترة للقيام بالدور الوطني المطلوب منهم.

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