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الحلبي طلب من السفير الأوكراني رعاية الطلاب اللبنانيين

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 9:08 مساءً
عباس الحلبي مع السفير الأوكراني

عباس الحلبي مع السفير الأوكراني

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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع سفير أوكرانيا في لبنان إيهور اوستاش، ليطمئن على أحوال الجالية اللبنانية والطلاب في أوكرانيا، مطالباً السفير بالتريث في مطالبة الطلاب اللبنانين بسداد الأقساط وذلك لصعوبة إجراء التحويلات المالية.
وكان يرافق السفير رئيس نادي خريجي الجامعات الأوكرانية الدكتور ذوقان جرماني، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر والمستشار الإعلامي البير شمعون، واطلع منه على الوضع الإنساني والتربوي للمواطنين وللبنانيين هناك ، وخصوصا التلامذة والطلاب اللبنايين.

الحلبي عبّر للسفير عن “تفهمه وإحساسه بقساوة الأوضاع هناك، خصوصاً وأن لبنان عاش حروباً مدمرة”كما تمنى “الأمل بالتوصل إلى وقف للنار وترسيخ الحوار للوصول إلى السلام”.

وحمل السفير الأوكراني كتاباً موجهاً إلى وزير التربية الأوكراني طلب من خلاله “تدخل الوزير لدى الجامعات الرسمية والخاصة في اوكرانيا، للتريث في مطالبة الطلاب اللبنانيين بسداد الأقساط والموجبات المالية لصعوبة إجراء التحويلات المالية في الظروف الراهنة للبلاد”.

كما أمل من الجانب الأوكراني “الإهتمام بالطلاب اللبنانيين وتلامذة المدارس ورعايتهم ليتمكنوا من الصمود والأمان، ريثما يتم فتح معابر آمنة لخروجهم من اوكرانيا إلى الدول المجاورة ومن ثم إلى لبنان”.

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