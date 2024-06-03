الحلبي عرض مع العريضي ووفداً شؤوناً تربوية

إستقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، السيدة نورا جنبلاط، وبحثه معها في قضايا تربوية وعامة .

ثم استقبل الوزير السابق غازي العريضي، وبحث معه في عدد من القضايا الوطنية العامة.

بعد ذلك، اجتمع الحلبي مع وفد من كفرحيم، ضم رئيس البلدية أديب غنام وهيئة سيدات كفرحيم، بحضور أنور ضو ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة ورئيسة الوحدة الهندسية مايا سماحة، وبحث معهم في مطلبهم ببناء مدرسة رسمية لا سيما وأن العقار متوافر، وأبلغهم الحلبي إدراج المشروع على لائحة المدارس المنوي إنشاؤها .

ثم استقبل وفدا من بتلون والمنطقة، ضم رئيس البلدية مروان قيس، والمختارة عطاف حسن، ومعتمد العرقوب في الحزب التقدمي الإشتراكي سهيل بو صالح، والشيخ أنيس كمال الدين، والشيخ شوقي كمال الدين، في حضور ضو وحديفة وسماحة، واطلع منهم ومن مدير الثانوية باسل صعب على ضيق الثانوية الحالية التي تشغل عددا قليلا من الغرف في مبنى المدرسة الرسمية، وتضطر الإدارة إلى رفض نحو سبعين تلميذا سنويا بسبب ضيق المكان.

وطالب الوفد بإدراج بناء ثانوية جديدة على لائحة البناء، فأبلغهم وزير التربية بإدراجها، ووعدهم بالمضي قدما فور البت باللائحة مع الجهات الممولة .