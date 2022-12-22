الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
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الحلبي عن حادثة الاعتداء على ثانوية: للّجوء إلى الوزارة عند كل طارئ

منذ 10 دقائق
وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي

وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي

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إستنكر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، الاعتداء على مبنى ثانوية حسام الدين الحريري في صيدا من جانب أحد الأهالي، الذي يعاني أحد أبنائه وضعًا صعبًا وصعوبات تعلمية.

الحلبي أكد أن “المؤسسات التربوية هي البيت الثاني للمتعلمين، وهي لم تقصر في العناية بجميع الاولاد من دون تمييز، وبالتالي لا يوجد ما يبرر تحطيم مقتنيات المدرسة مهما كان وضع الأولاد، وفي حال وجود أي خلاف لأي سبب من الأسباب فهناك مرجعية وزارة التربية للفصل، أو الإحالة على القضاء المختص عند وجود ما يستدعي ذلك”.

كما دعا الأهالي إلى “صون المؤسسات التربوية لأنها تحتضن أثمن ما في الحياة، وهم أبناؤنا وبناتنا، واللجوء إلى الوزارة عند كل طارئ”.

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