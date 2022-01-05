الأربعاء 2 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 5 يناير 2022 |
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الحلبي: لا خيار لنا غير التعليم الحضوري

منذ 11 دقيقة
وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي

وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي

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اتخذ وزير التربية عباس الحلبي “اجراءات من أجل عودة آمنة إلى المدارس”، وقال في مؤتمر صحفي: “أنشأنا غرفة عمليات تدير شؤون كورونا، وبمتابعة عبر الصليب الأحمر”، مؤكداً انه سيتم إقفال الصف الذي تظهر فيه أي إصابة بكورونا.

وأعلن أن “لا خيار لنا غير التعليم الحضوري وعلينا انقاذ مصير التربية والتعليم”، وقال: “نمضي نحو فتح المدارس وسائر المؤسسات التربوية.

واشار الى ان “انتشار الفيروس جاء في خلال العطلة، وعلينا التنبه لجعل المدرسة مكانا للانضباط وتخفيف الانتشار الوبائي من خلال وعينا وبذلك ننقذ اجيالنا”.

وقال: “ستنشر وزارة التربية اعداد الاصابات في كل مدرسة ومحافظة وسيتم توزيع الـ rapid test على المدارس ووضعنا آلية لاكمال آلية التوزيع وسنتعاون مع وزارة الصحة لتفعيل الحملة من خلال العيادات النقالة”.

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