الحلبي: ممنوع أن يكون العامل المادي عائقاً أمام الطلاب

رعى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي احتفال تكريم طلاب الشوف الناجحين في الشهادة الثانوية العامة في كافة الثانويات الخاصة والرسمية، وذلك في بلدة كفرنبرخ، بحضور النائب مروان حماده ممثلاً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس” اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط، والدكتور عماد الغصيني ممثلاً شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى، والمدير العام لوزارة التربية الدكتور عماد الأشقر والدكتور غدي مقلّد ممثلاً رئيسة الجامعة العربية المفتوحة في لبنان الدكتورة يارا العبدالله وشخصيات ومديري الثانويات والهيئات الإدارية والتعليمية وأهالي الطلاب

وتوجّه وزير التربية الحلبي بكلمة للطلاب مباركاً نجاحهم، وقد حيّا الهيئات الإدارية والتعليمية، داعياً المتخرجين إلى “التأقلم مع هذا العصر وتطوراته، في عصر التحولات السريعة على الصعد كافة الذي فرضها التطور التكنولوجي والذكاء الإصطناعي ليضيفوا بصماتهم في كافة الميادين، والإستمرار في التحصيل العلمي”.

وبعدها كانت الكلمة للجامعة العربية المفتوحة في لبنان ألقاها الدكتور غدي مقلّد، هنأ فيها الطلاب على نجاحهم، مصرّحاً عن سياسة الجامعة التي” تؤكّد، أنه ممنوع أن يكون العامل المادي عائقاً أمام الطلاب لمتابعة التحصيل العلمي، وعليه ستقدّم الجامعة عبر لنا الدوليّة حسومات وتسهيلات كبيرة لكافة أبناء الشوف لم تقدم لها مثيلاً”.

وختامًا لرئيس” لنا الدوليّة” بهاء الزغيّر أبو الحسن، فتوزيع الهدايا على الطلاب وعلى المكرمين من الخيئات التعليمية أيضًا.