الأثنين 3 ربيع الأول 1445 ﻫ - 18 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحلبي: ممنوع أن يكون العامل المادي عائقاً أمام الطلاب

منذ 53 دقيقة
عباس الحلبي

عباس الحلبي

A A A
طباعة المقال

رعى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي احتفال تكريم طلاب الشوف الناجحين في الشهادة الثانوية العامة في كافة الثانويات الخاصة والرسمية، وذلك في بلدة كفرنبرخ، بحضور النائب مروان حماده ممثلاً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس” اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط، والدكتور عماد الغصيني ممثلاً شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى، والمدير العام لوزارة التربية الدكتور عماد الأشقر والدكتور غدي مقلّد ممثلاً رئيسة الجامعة العربية المفتوحة في لبنان الدكتورة يارا العبدالله وشخصيات ومديري الثانويات والهيئات الإدارية والتعليمية وأهالي الطلاب

وتوجّه وزير التربية الحلبي بكلمة للطلاب مباركاً نجاحهم، وقد حيّا الهيئات الإدارية والتعليمية، داعياً المتخرجين إلى “التأقلم مع هذا العصر وتطوراته، في عصر التحولات السريعة على الصعد كافة الذي فرضها التطور التكنولوجي والذكاء الإصطناعي ليضيفوا بصماتهم في كافة الميادين، والإستمرار في التحصيل العلمي”.

وبعدها كانت الكلمة للجامعة العربية المفتوحة في لبنان ألقاها الدكتور غدي مقلّد، هنأ فيها الطلاب على نجاحهم، مصرّحاً عن سياسة الجامعة التي” تؤكّد، أنه ممنوع أن يكون العامل المادي عائقاً أمام الطلاب لمتابعة التحصيل العلمي، وعليه ستقدّم الجامعة عبر لنا الدوليّة حسومات وتسهيلات كبيرة لكافة أبناء الشوف لم تقدم لها مثيلاً”.

وختامًا لرئيس” لنا الدوليّة” بهاء الزغيّر أبو الحسن، فتوزيع الهدايا على الطلاب وعلى المكرمين من الخيئات التعليمية أيضًا.

    المزيد من أخبار لبنان

    منع ذكر هذه العبارات في بيانات إخراج القيد
    لقاء سيدة الجبل
    لقاء سيدة الجبل: بأي صفة يمنع الحزب تسليم قتلة الشهيد رفيق الحريري
    وزير الأشغال علي حمية
    حمية: معاناة اللبنانيين تزداد مع موجة النزوح السوري

    الأكثر قراءة

    وديع الشيخ
    وديع الشيخ يفجع بوفاة والده
    وليد جنبلاط
    جنبلاط: دروز سوريا يريدون الحرية بعيدا عن نظام الاستبداد.. ووهاب يرد عليه!
    دراجة تسير بمفردها
    "شارعٌ مسكون بالأشباح".. فيديو مرعب لدراجة تسير بمفردها!