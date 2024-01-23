الحلبي من الجنوب: نريد حماية التلامذة.. ولن نسمح أن يضيع العام الدراسي

عقد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، لقاء في ثانوية صور الرسمية المختلطة، بحضور النائبين علي خريس وأشرف بيضون، مع مديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية وعاملي المكننة فيها في منطقتي الجنوب والنبطية، لمتابعة تنفيذ برنامج التعلم عن بعد والتعلم الحضوري للتلامذة المنتقلين قسرًا والملتحقين حضوريًا في معاهد ومدارس رسمية.

وتحدث الوزير الحلبي، فقال: “التحية من صور ومن القلب والوجدان لأهلنا الصامدين في الجنوب وفي غزة”، وأكد أن “الحضور التربوي الكريم هو الأساس لنجاح العام الدراسي، لكن مع طول الأزمة بتنا نخشى من ضياع العام الدراسي واعتمدنا مراكز الاستجابة لاستقبال التلامذة النازحين، ولن نسمح أن يضيع العام الدراسي وهي مسؤولية الجميع لإعطاء العناية والرعاية”.

وأعلن الحلبي “خطة التعلم عن بعد”، مؤكدًا أن “التدريب لتحصيل الخبرة متاح في الوزارة وهناك عدد من القدرات والتجهيزات مؤمنة لهذا الغرض”، وقال: “تم توزيع حوالى 1560 تابلت و550 كمبيوتر لنجاح عملية التعلم، كما أنني اتصلت بوزير الاتصالات جوني القرم للمساعدة في تأمين شبكة إنترنت للمدرسين، ونحن نحاول تأمين التجهيزات لنجاح العملية”.

وأشار إلى أنه “يجب علينا تأمين الحماية ودرء الخطر عن التلامذة وهذا الأمر أهم من كل شيء، ونحن نعمل تحت الأمر الواقع والقدرات المتاحة، ولا نستطيع المخاطرة بحياة أحد في ظل الوضع الأمني ويجب التنسيق مع المناطق التربوية”، وكشف عن “بداية دفع إنتاجية الشهر 12 من العام المنصرم للمعلمين، ونحن نتلقى الشكاوى عبر الخط الساخن في الوزارة”، وشدد على “العمل في ظل الظروف الصعبة والحفاظ على التعليم الرسمي ولن نرضى بسقوطه”.

ثم استمع الحلبي إلى شكاوى الحضور وأجاب على أسئلتهم.