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الحلبي: ميقاتي وعد بتخصيص جلسة حكوميّة لبحث القضايا التربويّة

منذ 37 دقيقة
عباس الحلبي

عباس الحلبي

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كشف وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، عن وجود اقتراحٍ بأن يكون هناك سعر صيرفة خاصًا بقطاع التربية وموظفي القطاع العام، ويخولهم بأن يحصلوا على جزء من رواتبهم على أساسه.

كما قال: “طلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمعالجة موضوع التربية والتعليم، وقلت إن موضوع الكهرباء مهم ولكن موضوع التربية أهم، ولو صرفت جزء من مبالغ الكهرباء في التربية لكنت حلّيت الأزمة”.

الحلبي شدد في حديث للـLBCI  على أنّ ميقاتي وعد بتخصيص جلسة في مجلس الوزراء لبحث القضايا المتعلقة بالتربية.

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