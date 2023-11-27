الحلبي: نأمل أن تمتد الهدنة ليعود الجنوبيون إلى منازلهم

زار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سرايا صيدا، على رأس وفد ضم: المدير العام للوزارة عماد الاشقر، مسؤولة المساعدات الدولية الدكتورة جورجيا هاشم، ومستشاره الاعلامي البير شمعون، في حضور رئيس المنطقة التربوية في الجنوب احمد صالح ، ومسؤول الامتحانات في المنطقة ذيب فتوني ورئيس رابطة التعليم الأساسي في الجنوب حسين جواد، وذلك فيإطار جولة جنوبية يطلق خلالها مدارس الاستجابة للطوارىء في ثانوية العباسية الرسمية في صور ومدرسة الغازية الرسمية، بهدف تأمين تعليم التلامذة المنتقلين قسراً من قراهم الحدودية إلى أماكن أخرى.

واثر اللقاء، أمل الحلبي في “أن تمتد الهدنة في فلسطين لكي يتمكن اهلنا في الجنوب من العودة الى منازلهم امنين واستعادة الحياة الطبيعة”، وقال: “اطلعت من سعادة المحافظ على اوضاع النازحين، ولا سيما الطلاب الذين اضطروا الى ترك منازلهم خصوصا في المناطق الحدودية الى اماكن اخرى”.

واضاف: “ان وزارة التربية وضعت خطة لاستيعاب الاساتذة والتلامذة الذين اضطروا للانتقال قسرا من مدارسهم الاصلية ومن بيوتهم في المناطق التي تتعرض للاعتداءات والعدوان الصهيوني اليومي، الى أماكن أكثر اماناً”.