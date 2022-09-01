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الحلبي: نتطلّع إلى افتتاح العام الدراسي في المواعيد المحددة

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2022 11:58 صباحًا
الوزير عباس الحلبي

الوزير عباس الحلبي

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أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال “عباس الحلبي” بدء امتحانات شهادة البريفيه الرسمية خلال اليومين المقبلين”، متمنياً النجاح للجميع، ومعتبرا أنهم “اولادنا وقد كسبنا الرهان كوزارة تربية بإجراء الامتحانات الرسمية بدورتيها الاولى والثانية الاستثنائية بتعاون الأساتذة والمعلمين وإدارة الوزارة مع جميع المشتركين في هذه العملية التربوية”.

وأضاف: ” نتطلع الان بعد انتهاء الفترة الصيفية إلى افتتاح العام الدراسي المقبل في المواعيد التي أعلنتها وزارة التربية.”

وعن الاستعدادات لبدء العام الدراسي قال: ” كل ما نقوم به من استعدادات لكي نصل الى استئناف الدروس في المواعيد التي حددتها الوزارة ونعول على تجاوب جميع اركان العائلة التربوية ان لا خيار امامنا الا افتتاح السنة الدراسية واعادة التلامذة الى مقاعد الدراسة والاساتذة الى عملهم، آملين ان يوفقنا الله في تامين الوسائل التي تضمن توفير المستلزمات الضرورية والمعيشية واللوجستية لاطلاق هذا العام الدراسي”.

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