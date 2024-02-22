الخميس 12 شعبان 1445 ﻫ - 22 فبراير 2024 |
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الحلبي: نتوجه لالغاء الامتحانات الرسمية لصفوف "البريفية"

منذ ساعة واحدة
عباس الحلبي

عباس الحلبي

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توجه طلاب الجنوب اللبناني بصرخة ضمن برنامج “صار الوقت”، رفعوا فيها الصوت امام وزير التعليم العالي عباس الحلبي جراء الوضع الامني الذي يعانون منه مطالبين بدراسة ترأف بوضعهم.

فرد وزير التربية على صرختهم قائلا: “هناك 10آلاف تلميذا يعانون جراء الحرب في الجنوب ونحاول مع اتحاد التربية التربوية تأمين البنية التحتية لهم للتعلم عن بعد”.

اضاف: “مصرون على اجراء الامتحانات الرسمية وسيكون هناك نموذج لطلاب الجنوب مغاير عن باقي طلب لبنان الذين يتابعون عاما دراسيا عاديا، وسنعلن عن هذا النموذج في وقت قريب واشدد على انهم لم يظلموا.

وكشف الوزير عن توجه لالغاء الامتحانات الرسمية brevet والمرسوم سأعرضه في أقرب فرصة على مجلس الوزراء لاعفاء الوزارة من اتمامها.

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