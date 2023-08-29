الحلبي: نسعى إلى تأمين الأموال لإطلاق عام دراسي مستقر

عقد وزير التربية عباس الحلبي لقاء تشاوريًا مع عدد من ممثلي المكاتب التربوية في الأحزاب اللبنانية، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق العمل في الوزارة. وتناول البحث التحضيرات لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأشاد المجتمعون بالجهود التي تبذلها وزارة التربية لجهة تأمين مستلزمات العام الدراسي وخصوصًا مطالب الأساتذة.

وشرح الوزير للمجتمعين التحضيرات ونتائج جلسة مجلس الوزراء الذي كان متفهمًا ومتعاونًا لجهة جدولة الاعتمادات اللازمة لتأمين بدل إنتاجية للمعلمين.

ولفت الوزير إلى أنه يسعى من خلال الاجتماعات والاتصالات المفتوحة مع جميع المعنيين والمختصين، إلى تأمين الأموال التي أقرت للتربية في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وبالسرعة المطلوبة، ليتسنى إطلاق عام دراسي جديد آمن ومستقر.