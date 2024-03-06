الحلبي: نعمل بجهد ولا نتاثر بأي ضغط مهما كان نوعه

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع لجنة المعادلات في التعليم العالي، في حضور رئيسها المدير العام للتعليم العالي بالتكليف الدكتور مازن الخطيب والأعضاء، واشاد بالجهود التي يبذلونها في ظل وجود ملفات كثيرة ومعقدة، وفي ظل الجو العام الذي لا يساعد على الإنجاز نتيجة عدم انتظام المؤسسات، واكد الوزير للجنة أننا لا نتاثر بأي ضغط مهما كان نوعه، بل نعمل بجهد وتفان لكي نؤدي رسالة التربية من دون أن ننظر إلى السهام التي تصوب نحونا.

واطلع الوزير من المدير العام على ان اللجنة انجزت 1300 معادلة للطلاب العراقيين في خلال نحو خمسة وأربعين يوما وبمعدل جلستين أسبوعيا، كما أن الوزارة تبلغت من العديد من الجامعات التي قامت بتدريس طلاب عراقيين تخرجوا منها وحصلوا على المعادلات ولم يحضروا ليتسلموها، وان عدد الإفادات الأصلية يبلغ المئات.

كما اطلع الوزير على المقارنات التي أجرتها المديرية العامة للتعليم العالي بين المحاضر السابقة للجنة المعادلات والطلبات الراهنة وتم فرز الأسماء من المحاضر، وقد انخفض العدد الذي كان في الإنتظار بصورة كبيرة.

ووضع المدير العام الوزير في أجواء الزيارات التي يقوم بها للجامعات والتي يحصل في خلالها على نسخ من إفادات المعادلات المنجزة سابقا لإتمام أرشفة الملفات الورقية والإلكترونية في المديرية العامة، بعدما تبين وجود نقص في نسخ المعادلات التي تم تسليمها سابقا إلى اصحاب العلاقة.

وتقرر بنتيجة الإجتماع التواصل مع السفارة العراقية لوضعها في آخر المستجدات وإعداد جواب رسمي بواقع الحال بالنسبة للطلبة العراقيين، يختلف عما كان سائدا من اعداد مضخمة لمعادلات شهادات غير منجزة.

كما كان عرض لطلبات المعادلات الورقية والتي كانت موجودة سابقا من دون إدخالها إلكترونيا إلى النظام المعلوماتي، وذلك لكي يتم تدقيقها وعرضها على اللجنة وإنجازها.

كذلك فقد إطمان الوزير إلى أن لجنة المعادلات في التعليم العالي أصبحت تعمل على الملفات التي تنجزها لجنة المعادلات للشهادات ما قبل الجامعية، على اعتبار أن شهادات التعليم العالي لا يمكن ان ترفع إلى لجنة التعليم العالي قبل أن يكون الطالب قد حصل على معادلة المرحلة الثانوية، ما يعني عدم وجود تراكم في الملفات راهنا.