الحلبي: نعمل على استئناف العمل الدراسي للعام الجديد

استكمل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي جولته في محافظة الجنوب، حيث زار مدرسة صور الثانية الرسمية المختلطة مع الوفد المرافق واطلع على أقسامها متفقّداً الطلاب الذين تسجلوا في المدرسة الصيفية. وكان في استقباله مدير المدرسة الأستاذ علي حرقوص ووفد من الإدارة والأساتذة.

وكانت كلمة للحلبي، أكّد فيها “أهمية المدرسة الصيفية لتعويض ما خسره الطلاب في السنتين الماضيتين”، لافتاً الى “الإقبال الكثيف من قبل الطلاب في جميع المناطق، حيث وصل عدد المسجلين الى حوالى 90 ألف تلميذ ومشاركة 583 مدرسة”، مشيراً الى أن “الجزء التعليمي الأكبر من هذه المدرسة الصيفية، تخلله جزء آخر ترفيهي وتثقيفي من فنون ورياضة ونشاطات وغيرها..”.

وقال: “نعمل على استئناف العمل الدراسي للعام الجديد، وقد تم اليوم توقيع قرار يتيح التسجيل للبنانيين أو مَن والدتهم لبنانية أو مكتومي القيد ابتداءً من 15 أيلول الى آخر أيلول وتم الإعلان عن افتتاح السنة الدراسية من 2 الى 12 تشرين الأول ليتاح للمدارس والثانويات ترتيب أمورهم، فيما سيُعلن بشأن غير اللبنانيين في وقت لاحق”.

بعدها انتقل الحلبي الى “مؤسسات الإمام الصدر”، وكان في استقباله رئيسة المؤسسات رباب الصدر شرف الدين والمدير العام للمؤسسات نجاد شرف الدين، حيث تمنى الحلبي على اللبنانيين “عشية ذكرى تغييب الإمام الصدر، إعادة قراءة مواقفه وفكره للإستفادة والاتعاظ”، لافتاً الى أنه “لو كان اللبنانيون بالفعل أمينين على هذه الرسالة منذ تغييبه الى الآن، لما وصلنا الى الحال التي نحن فيها”، محييا “ذكراه وحاملي الأمانة”، متمنياً لمؤسسات الصدر “الإستمرار في أداء مهمتها الإنسانية والتربوية والاجتماعية”.