الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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الحلبي: هل نتوقف عن تحويل أفراحنا إلى جنازات للأبرياء؟

منذ 3 دقائق
عباس الحلبي

عباس الحلبي

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لفت وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “يد الابتهاج القاتل كانت أقوى من إرادة الطفلة البريئة نايا حنا في الحياة”.

الحلبي الذي قال إنّ قلبه “يشارك أهلها ومدرستها وجميع محبيها العزاء”، أضاف سائلًا: “هل نتوقف عن تحويل أفراحنا إلى جنازات للأبرياء”؟

الجدير بالذكر أنّ الطفلة نايا حنا، توفيت أمس بعد 23 يومًا على إصابتها بالرصاص الطائش في منطقة الحدت، خلال إعلان نتائج الامتحانات الرسمية، بعد أن قضت أيامًا صعبة في غيبوبة داخل أروقة المستشفى، ووُصفت حالتها بالصعبة.

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