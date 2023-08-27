الحلبي: هل نتوقف عن تحويل أفراحنا إلى جنازات للأبرياء؟

لفت وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “يد الابتهاج القاتل كانت أقوى من إرادة الطفلة البريئة نايا حنا في الحياة”.

الحلبي الذي قال إنّ قلبه “يشارك أهلها ومدرستها وجميع محبيها العزاء”، أضاف سائلًا: “هل نتوقف عن تحويل أفراحنا إلى جنازات للأبرياء”؟

يد الابتهاج القاتل كانت أقوى من إرادة الطفلة البريئة نايا حنا في الحياة .

صلواتي لروحها الملائكية ، وقلبي يشارك أهلها ومدرستها وجميع محبيها العزاء .

هل نتوقف عن تحويل أفراحنا جنازات للأبرياء. — Abbas Halabi (@HalabiAbbas) August 27, 2023

الجدير بالذكر أنّ الطفلة نايا حنا، توفيت أمس بعد 23 يومًا على إصابتها بالرصاص الطائش في منطقة الحدت، خلال إعلان نتائج الامتحانات الرسمية، بعد أن قضت أيامًا صعبة في غيبوبة داخل أروقة المستشفى، ووُصفت حالتها بالصعبة.