الحلبي: وزارة التربية تعمل في الزمن المستحيل

لفت وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، خلال حفل توزيع شهادات منح التفوق على الفائزين بمنح الجمعية للدراسات العليا والجامعية في لبنان والخارج للعام الجامعي 2023-2024, الى ان في زمن الحاجة الشديدة إلى دعم الأسر في تعليم أولادها، يصبح دور الجمعيات الأصيلة في رسالتها التربوية والاجتماعية، محوريا وضروريا وحاسما. فبين وقفتنا هنا في العام الماضي ووقفتنا هذه السنة ازداد الحمل الاجتماعي ثقلا، وبات الساعون من اجل الخير في وضعية لا يحسدون عليها، للاختيار بين من هو أشد حاجة وأكثر استحقاقا ليفوز بالمنحة”.

وتابع: “أود أن أغتنم هذه المناسبة التربوية الاجتماعية بامتياز للتأكيد على أننا في وزارة التربية والتعليم العالي نعمل في الزمن المستحيل، وإن مدارسنا الرسمية سوف تفتح أبوابها بداية الشهر المقبل، سيما وان التسجيل لم يتوقف”.

ودعا الحلبي “جميع مؤسسات المجتمع المدني المسؤولة والناشطة والشخصيات المقتدرة إلى احتضان المدارس الرسمية وتلامذتها، وتوفير شتى اشكال الدعم للتعليم الرسمي، لكي نتكاتف جميعا ونتضامن ونحمل المدرسة الرسمية لأنها مسؤوليتنا جميعا، خصوصا في الظروف الصعبة، وهي المؤسسة التي تستقبل الجميع من دون تمييز وتقدم التعليم للجميع”.