الحلبي: وقّعت الحوافز المالية للأساتذة والمتعاقدين على اختلاف مسمياتهم

أشار وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، إلى أنه وقّع نهار الجمعة “الحوافز المالية للأساتذة والمتعاقدين على اختلاف مسمياتهم بعد استخراج اسماء المستفيدين من نظام SIMS مما يتيح لأكثر من 15000 منهم قبض قيمة الحوافز عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني”.

وقال في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي: “اتطلع ان يعمد فريق المكننة بمعاونة مدراء المدارس ان يدخل المعلومات المطلوبة بدقه لاستكمال وتمكين الجميع من الاستفادة من هذه الحوافز”.

وختم “اشكر الجميع على التجاوب وادعوهم إلى العودة للتدريس سيما انني لن اوفر أي جهد في تذليل أي عقبة كائن ان لا يكون لاحد منهم عنوان مصرفي (IBAN) كما بينا بالتعميم الرقم 15/م/2021”.