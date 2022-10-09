الحلبي يشكر كلاسيرا على تمديد هبتها لوزارة التربية

عبر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي عن شكره وتقديره للرئيس التنفيذي لمؤسسة كلاسيرا للتعلم الذكي المهندس محمد المدني وأعضاء مجلس الإدارة وبالأخص المهندس محمود الجابري مدير العلاقات الاستراتيجية والمهندس هاني الفيومي مدير قسم نجاح الشركاء ، على تمديد هبة كلاسيرا لوزارة التربية لتشمل العامين الدراسيين الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والعام الدراسي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وكان الوزير الحلبي طلب تمديد الهبة خلال حفل إطلاق منصة مدرستي المدعومة من كلاسيرا الأسبوع المنصرم ، وتمت تلبية هذا الطلب فورا ، وقد إشترطت المؤسسة التطبيق الفعلي لكي يستفيد تلامذة لبنان ومدارسه من الخدمات التربوية والإدارية القصوى التي توفرها هذه المنصة ، وتكون سندا فعليا للتعليم الحضوري وفي أوقات الأزمات كما عبّر مدير كلاسيرا في لبنان الدكتور بيار جدعون ، سيما وأن المركز التربوي للبحوث والإنماء هو الجهة الرسمية التي توفر المحتوى التربوي للمنصة .