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الحلبي يعلن استئناف العام الدراسي.. هل سيشمل القرار طلاب الجنوب؟

منذ 25 دقيقة
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دعا وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي التلامذة والطلاب والمعلمين والأساتذة في المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية والخاصة إلى متابعة الفصل الأخير من العام الدراسيّ ابتداء من يوم الإثنين، بعدما أمضوا عطلة الأعياد المباركة.

وأكّد أنّ “المدارس والمهنيات الواقعة في المنطقة الحدودية الجنوبية تبقى مقفلة”.

وترك لمديري المدارس والمهنيات الواقعة في منطقة تشهد توترات، حرية اتخاذ القرار لجهة إقفالها أو تركها مفتوحة وذلك بالتنسيق مع مديري التعليم ورؤساء المناطق التربوية.

وأمل الحلبي أن يبذل الجميع الجهود المطلوبة استعدادًا للامتحانات الرسمية والمدرسية النهائية.

    المصدر :
  • وكالات

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