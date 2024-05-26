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الحلبي ينعي الناظر في مهنية عيترون بلال مراد

منذ ساعة واحدة
وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي

وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي

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نعى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الناظر في مهنية عيترون الرسمية الأستاذ بلال أمين مراد “ناصر”، الذي سقط شهيدا نتيجة قصف إسرائيلي وحشي على منزله في عيترون، والذي ينتمي إلى عائلة من الأساتذة والمربين.

وتقدم بالتعازي من أسرته ومن الأسرة التربوية في مدرسته، ومن جميع الأساتذة، خصوصا في المنطقة الحدودية الجنوبية.

وكرر الحلبي دعوة المجتمع الدولي إلى “زيادة الضغوط على العدو الإسرائيلي، الذي يستهدف المنازل والمدارس والأساتذة والتلاميذ ويستمر في تعطيل الدراسة، ويستبيح المدن والقرى”.

وأكد “المضي قدما في إنجاز العام الدراسي، والتمسك برسالة التربية سبيلا للصمود وبناء الأجيال”.

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