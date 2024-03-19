الحلبي يوعد بـ"متابعة الزخم في تنظيم التعليم العالي"

استقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي وفدا من بلدة برجا في إقليم الخروب، ضم: النائب علاء الدين ترو، رئيس البلدية العميد حسن سعد على رأس وفد من أعضاء المجلس البلدي ،والمختار عمر أحمد دمج، مدير الثانوية الرسمية جمال عزام، مدير مدرسة برجا الرسمية مصطفى الشمعة، وأنور ضو .

وطالب الوفد ب”ترميم الأبنية المدرسية وتركيب تجهيزات الطاقة الشمسية وبناء مجمع مدارس على عقار تملكه وزارة التربية.

ورحب الحلبي بالوفد، مثمنا “اهتمام البلدية ونواب المنطقة وفاعلياتها بالتعليم الرسمي ودعم المدارس الرسمية”.

وكلف الإدارة في الوزارة “متابعة حاجات الثانوية والمدرسة والعمل على إدراج المجمع التربوي على لائحة إيجاد تمويل بناء المدارس الجديدة”.

مراسيم التعليم العالي

من جهة ثانية، كشف الحلبي أن “مجلس الوزراء وافق اليوم على 32 مشروع مرسوم رفعها الحلبي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، شكلت خطوة متقدمة جدا لجهة الاستجابة لطلبات مؤسسات التعليم العالي بحسب نص القانون الذي يرعى تنظيم قطاع التعليم العالي الخاص.

ونوه الحلبي بـ”الجهود الجبارة التي بذلها المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب لجهة رفع الغبار عن هذه الطلبات الواردة منذ سنوات، وتم تيويمها وتجديد مضامينها ومعاودة الكشف عليها من جانب اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بناء على قرارات وتوصيات مجلس التعليم العالي”.

وأكد الحلبي أن “هذا العمل من شأنه أن يسهم في ضبط مسار التعليم العالي وتطوير التخصصات وتلبية حاجات سوق العمل ووضع المؤسسات الجامعية تحت سقف القانون الجديد”.

ووعد بـ”متابعة الزخم في تنظيم التعليم العالي وتعميم التوجهات نحو الجودة والاعتمادية كمسار حتمي لتحقيق التطوير”.