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الحلبي: 1003 مدارس رسمية بدأت تتلقى تحويلات بالدولار من "اليونيسف"

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 26 - يناير - 2024 10:49 صباحًا
مدرسة - تعبيرية

مدرسة - تعبيرية

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أعلن وزير التربية عباس الحلبي، أنّ 1003 مدارس رسمية بدأت صناديقها تتلقى تباعًا تحويلات مالية بالدولار من اليونيسف، ولفت إلى أن هناك 158 ثانوية تمت تغذية صناديقها في شهر كانون الأول الماضي .

الحلبي دعا “المدارس التي لم تسلم موازناتها بعد، إلى إنجازها وتسليمها إلى الوزارة لكي تصل التغذية المالية إلى صناديقها، ما يمكنها من الإنفاق على تشغيل مرافقها، وسداد أجور وبدلات مترتبة أساسًا على صناديقها”.

هذا وترأس الوزير الحلبي اجتماعًا لمجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء، ودرس طلبات المؤسسات الجامعية وعددًا من القضايا المبدئية في التعليم العالي، واتخذ في شأن كل منها القرارات المناسبة .

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