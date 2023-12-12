اجتماع بين الحلبي وشهيب.. وموضوع الجامعة اللبنانية على طاولة البحث

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، مع وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي برئاسة النائب أكرم شهيب، ضم أمين السر العام ظافر ناصر، مفوض التربية سمير نجم، رئيسة اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين الدكتورة منى رسلان، والمسؤول عن التعليم الجامعي الدكتور وليد صافي. وتناول البحث عددا من القضايا التربوية والجامعية.

بعد اللقاء، قال شهيب: “كالعادة فإن اللقاء مع معالي الوزير منتج لصالح التربية والتعليم والجامعة اللبنانية. واليوم كان موضوع البحث يتعلق بالجامعة اللبنانية لجهة تفرغ الأساتذة المتعاقدين، وأكدنا على المعايير وعلى حاجة الكليات إلى التفرغ، وبالتالي إعطاء كل ذي حق حقه في هذا المجال، خصوصا موضوع الحاجة الماسة لتفرغ الأساتذة الجامعيين الذين نحرص دائما على الوقوف إلى جانبهم وإلى جانب الجامعة اللبنانية”.

وأضاف: “تم البحث أيضا في مطالب الأساتذة المتعاقدين لجهة منحهم حوافز حتى يتمكنوا من الإستمرار في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، خصوصا على المستويات الإجتماعية والإقتصادية والمالية. كذلك تناول البحث موضوعا أساسيا يتعلق بالمعادلات لجهة المشكلة التي حدثت منذ فترة أمام القضاء. ونحن أكدنا ونؤكد دائما أهمية أن يأخذ القضاء مجراه حتى النهاية، وأن يعطى كل ذي حق حقه في هذا الملف، وبالتالي لا غطاء على أحد من الموقوفين أو الذين يمثلون راهنا أمام القضاء. إن هذه الملفات قد شملها البحث مع معالي الوزير، ونحن نتابع معه حتى ننتهي من ملف التفرغ في أقرب وقت ممكن، ونأمل أن يتم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بعد تقديم اللوائح لمعالي الوزير من جانب رئاسة الجامعة اللبنانية”.

من جهة ثانية، استقبل الحلبي المستشار الخاص لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي حسام حرب، وتم البحث في عدد من القضايا التربوية.