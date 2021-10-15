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الحلبي: 90 دولاراً شهرياً مساعدات لأساتذة المدارس الرسمية

15 - أكتوبر - 2021
وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

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كشف وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أن الوزارة استطاعت تأمين منح قيمتها 14 مليون دولار للمدارس الرسمية، لتدفع من خلالها، كامل المصاريف التشغيلية للمدارس، وهذا المبلغ يكفي حتى نهاية العام الدراسي الجاري.

وأشار الحلبي في حديث تلفزيوني، إلى أنه سيتم دفع 90 دولاراً شهرياً لأساتذة الملاك في المدارس الرسمية، كمساعدة خلال العام الدراسي الحالي.

وشدد وزير التربية، على وجوب تقديم منح لجميع الموظفين العامّين بمن فهم العسكر، وأشار إلى أن المحادثات جارية مع وزير المالية في هذا الخصوص، ليتم تحديد حجم هذه الإلتزامات للمباشرة فيها.

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