الحليب لطفل شهريًّا... عبء جديد على الأهل!

لفت الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، إلى أن خمسين ألف طفل في لبنان من عمر يوم إلى سنة سيتأثّرون بقرار رفع الدعم عن حليب الأطفال، مشيراً إلى أن العلبة زنة 400 غرام كانت بـ 166 ألف ليرة وأصبحت بـ 337 ألف ليرة بعد رفع الدعم، أما عبوة زنة 900 غرام فارتفعت من 383 إلى 575 ألف ليرة وباتت كلفة شراء حليب لطفل واحد وعلى مدى شهر بحدود المليونين و700 ألف ليرة.

وأشار شمس الدين إلى أن التبرير المعطى لرفع الدعم هو وقف التهريب ومنع الاحتكار، لافتاً إلى أن المواطن لا قدرة له على تحمّل دولة فشلت في عملها.

ووصف قرار الدعم ورفع الدعم بالخاطئ، داعياً إلى توجيه الدعم للأفراد وليس للسلع.