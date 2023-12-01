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الحلّ الأنسب.. "الخماسية" متوافقة على التمديد لقائد الجيش

منذ 7 دقائق
اللجنة الخماسية بشأن لبنان - تعبيرية

اللجنة الخماسية بشأن لبنان - تعبيرية

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أوضحت مصادر فرنسية أنّ العشاء الذي أقامه لودريان مساء الخميس لسفراء الخماسية، كان تأكيدًا على وحدة موقف فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر من الملفات التي طرحها الموفد الرئاسي الفرنسي.

وأشارت المصادر للـLBCI  إلى أن الخماسية متوافقة على التمديد لقائد الجيش باعتباره الحل الأنسب في غياب رئيس الجمهورية، وأن مسألة التمديد ليست مرتبطة باسم العماد جوزاف عون، بل بالحفاظ على الجيش ودوره.

وفي موضوع الـ١٧٠١، أكدت المصادر التوافق على ضرورة تطبيقه فعليًا وأن فرنسا تعطي هذا الموضوع أولوية لأنها تشارك في القوات الدولية بعديد جنود وضباط يصل إلى ٧٠٠ وأن عدم تطبيق هذا القرار قد تكون له تأثيرات مستقبلية على عمل اليونيفيل.

كما لفتت إلى أن ممثلي الخماسية شددوا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية في هذا الظرف الإقليمي، الذي قد يفضي إلى مفاوضات في المنطقة، ولذلك تريد هذه الدول أن يكون للبنان رئيس يشكل المرجع للتواصل معه في هذه العملية المرتقبة.

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