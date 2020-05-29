الحوار بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصندوق النقد الدولي مستمرّ

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يشارك ويتفاوض حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وفريق عمله، بحسن نية، مع صندوق النقد الدولي.

وهذا الحوار مستمر خصوصاً بما يتعلق بالحسابات والتي لم تنته المباحثات بها بعد، كما أوحت بعض وسائل الاعلام.

ويبقى مصرف لبنان على رأيه ولن يكشف عن فحوى المناقشات مع الصندوق نزولاً عند طلب هذا الأخير.

وعقد أمس الخميس الاجتماع السابع بين الوفد اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزني وفريق صندوق النقد الدولي واستكملت فيه المناقشات حول مشروع الكابيتال كونترول.

وأبدى وفد الصندوق ملاحظات على الصيغة المقترحة، لجهة ان السماح بتحويل 50 ألف دولار أميركي سنوياً من الحسابات إلى الخارج، يفقد المصارف ما لديها من ملاءة مالية، ويضعف رصيدها.

واقترح وفد الصندوق إعادة النظر حفاظاً على احتياطات المصارف الأخرى، على ان تتابع الاجتماعات اليوم الخميس.