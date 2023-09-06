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"الحوار قائم".. إلّا إذا!

منذ ساعتين
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

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أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أشرف بيضون إلى أنّ “أطراف المعارضة لم يكشفوا جميعهم عن مواقفهم تجاه طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري، بل “القوات” و”الكتائب” فقط، بانتظار ما ستفزره الأيام المقبلة على صعيد باقي الأفرقاء”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، شدّد بيضون على أنّ “الحوار قائم”، ولفت إلى أن “تأجيل أو إلغاء المبادرة مرتبط باحتمال وحيد وهو عدم قبول الكتل النيابية حضور الحوار”، مؤكّدًا أن “حصول الحوار يعني حصول الجلسات المتتالية”، مفترضًا أن أيلول موعد لإنجاز هذه المبادرة.

وعن سبب توقيت برّي للدعوة إلى جلسات متتالية بعدما كانت المعارضة تُطالب بهذا الأمر منذ سنة تقريبًا، قال بيضون إن “برّي يتحرّك انطلاقًا من وجع الناس وخوفًا على مستقبل البلاد، وما من سبب آخر، والحوار هو لمحاولة إقناع كل فريق بمرشّح الفريق الآخر أو التوجّه نحو أسماء أخرى وسطية”.

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