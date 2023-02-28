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الحواط: أنا سأتحرك من أجل إصلاح الأداء والمسار

منذ 3 دقائق
زياد الحواط

زياد الحواط

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غرّد النائب زياد الحواط عبر “تويتر”: “أنا أحترم القانون وعمل القضاء وتاريخي وأدائي خير شاهد. يمكن أن أفهم اللجوء إلى الادعاء متى كان مراعياً للقواعد القانونية. لكن أن تصل الأمور إلى حد جهل من يتولى شؤون القضاء أحكام الدستور، فهذا غير مفهوم. بعدما حوّلوا القضاء إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، ها هو الجهل يتحكم بعملهم فيلجأون إلى الادعاء عليّ متجاوزين المادة ٣٩ من الدستور، فعلاً هزلت. إقرأوا يا سادة المادة. أنا سأتحرك من أجل إصلاح الأداء والمسار، وأملي بتحرك هيئة التفتيش القضائي لوضع حد للفلتان وحفلة الفلكلور”.

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