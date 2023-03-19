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الحواط: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية "واجب"

منذ 16 دقيقة
النائب زياد الحواط

النائب زياد الحواط

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لمناسبة يوم المختار، وجّه النائب زياد الحواط، على حسابه عبر “تويتر”، تحية إلى المخاتير في هذا الزمن الصعب، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاخياريّة.

وأشار الحواط في تغريدته، إلى أنّه “بيوم المختار تحية لجهود المختار المناضل والمقاوم بهالزمن الصعب. بالوقت ذاتو إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أكتر من ضرورة، هوي واجب للحفاظ على العمل البلدي والخدمات الأساسية ولتعزيز العمل اللامركزي، أساس الحل الجذري لمشاكل لبنان”.

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