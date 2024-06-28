الحواط: إيماننا بهذا البلد أقوى من جو الدم والدمار

افتتحت بلدية جبيل – بيبلوس مهرجان النبيذ “بالأبيض والزهري”، بنسخته التاسعة عند سنسول جبيل الأثري، برعاية النائب زياد الحواط، وفي حضور النائب سيمون أبي رميا، النائبين السابقين نعمة الله أبي نصر وهادي حبيش، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس بلدية جبيل وسام زعرور وأعضاء المجلس البلدي، نائب رئيس إتحاد بلديات قضاء جبيل خالد صدقة، رئيسة اتحاد مصنعي النبيذ ميشلين توما، رؤساء بلديات ومخاتير القضاء، فاعليات سياسية واجتماعية واعلامية.

بعد كلمة الترحيب، كانت كلمة لزعرور شدد فيها على “أهمية هذا المهرجان السنوي سياحيا”.

وكشف عن مشروعين قريبين في المدينة، الأول بناء أرصفة بتمويل إلماني، والثاني مشروع النقل المشترك عبر الطاقة الكهربائية.

بدوره، اعتبر راعي الاحتفال النائب زياد الحواط، أن “مشهد اليوم، هو ما نريد أن نراه في كل لبنان، وإيماننا بهذا البلد أقوى من جو الدم والدمار”. ودعا الزوار والمغتربين لزيارة لبنان ومساعدة أهلهم، متحدثا عن لبنان بجناحيه المقيم والمغترب.

وشكر المنظمين والمشاركين “الذين ينقلون صورة لبنان الجميلة ويسوقون للنبيذ اللبناني العالمي”.

وفي الختام، جال الجميع في أرجاء المعرض وتذوقوا أطيب أنواع النبيذ والمأكولات التي يقدمه.