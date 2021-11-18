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الحواط: التغيير آتٍ في صناديق الاقتراع

18 - نوفمبر - 2021
زياد الحواط

زياد الحواط

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غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط عبر “تويتر”: “رفع الدعم عن الدواء. رفع التعرفة الجمركية. منظومة ترتوي من دماء اللبنانيين تطعن بقانون الانتخابات لتأجيلها. تطعن بحق المغتربين في الاقتراع الصحيح. تبادل ادوار بين طرفي اتفاق مار مخايل لتطويع اللبنانيين. من كرامة وعزة نفس الشعب اللبناني لن تنالوا. التغيير آتٍ في صناديق الاقتراع”.

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