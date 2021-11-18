الحواط: التغيير آتٍ في صناديق الاقتراع

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط عبر “تويتر”: “رفع الدعم عن الدواء. رفع التعرفة الجمركية. منظومة ترتوي من دماء اللبنانيين تطعن بقانون الانتخابات لتأجيلها. تطعن بحق المغتربين في الاقتراع الصحيح. تبادل ادوار بين طرفي اتفاق مار مخايل لتطويع اللبنانيين. من كرامة وعزة نفس الشعب اللبناني لن تنالوا. التغيير آتٍ في صناديق الاقتراع”.

رفع الدعم عن الدواء.

رفع التعرفة الجمركية.

منظومة ترتوي من دماء اللبنانيين

تطعن بقانون الانتخابات لتأجيلها.

تطعن بحق المغتربين في الاقتراع الصحيح.

تبادل ادوار بين طرفي اتفاق مار مخايل لتطويع اللبنانيين

من كرامة وعزة نفس الشعب اللبناني لن تنالوا .

التغيير آت في صناديق الاقتراع. — Ziad Hawat (@ziad_hawat) November 18, 2021