الحواط: التلاعب بالدولار قتلٌ ممنهج للبنانيين

اعتبر النائب زياد الحواط، عبر “تويتر”، أنّ “الانهيار المتواصل والتلاعب بسعر صرف الدولار، قتلٌ ممنهج للبنانيين المعذبين ولعبة مافياوية بين المستفيدين وصانعي الشغور”.

الحواط أضاف في تغريدة له: “كل يوم تأخير في انتخاب رئيس جمهورية سيادي إصلاحي تأخير في الخروج من النفق. إنتخاب الرئيس ليس كل الحل، لكنه الخطوة الأولى في رحلة الخلاص”.

الانهيار المتواصل والتلاعب بسعر صرف الدولار قتل ممنهج للبنانيين المعذبين ولعبة مافياوية بين المستفيدين وصانعي الشغور .

كل يوم تأخير في انتخاب رئيس جمهورية سيادي إصلاحي تأخير في الخروج من النفق .

إنتخاب الرئيس ليس كل الحل ، لكنه الخطوة الأولى في رحلة الخلاص . — Ziad Hawat (@ziad_hawat) February 14, 2023