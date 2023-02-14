الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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الحواط: التلاعب بالدولار قتلٌ ممنهج للبنانيين

منذ 8 دقائق
النائب زياد الحواط

النائب زياد الحواط

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اعتبر النائب زياد الحواط، عبر “تويتر”، أنّ “الانهيار المتواصل والتلاعب بسعر صرف الدولار، قتلٌ ممنهج للبنانيين المعذبين ولعبة مافياوية بين المستفيدين وصانعي الشغور”.

الحواط أضاف في تغريدة له: “كل يوم تأخير في انتخاب رئيس جمهورية سيادي إصلاحي تأخير في الخروج من النفق. إنتخاب الرئيس ليس كل الحل، لكنه الخطوة الأولى في رحلة الخلاص”.

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