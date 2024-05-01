الحواط: العيد الحقيقي عندما تصبح الإقامة في لبنان لا الهجرة

كتب النائد زياد الحواط على منصة “اكس”:

“تحية لعمال لبنان في عيدهم.

العيد الحقيقي يحلّ عندما تصبح الإقامة في لبنان لا الهجرة بعيداً عنه هي المشروع، وعندما يحيا العمال حياة كريمة مع أجور عادلة وحقوق طبيعية بديهية في وطن يسوده حكم القانون والعدالة”.

تحية لعمال لبنان في عيدهم.

العيد الحقيقي يحلّ عندما تصبح الإقامة في لبنان لا الهجرة بعيداً عنه هي المشروع ، وعندما يحيا العمال حياة كريمة مع أجور عادلة وحقوق طبيعية بديهية في وطن يسوده حكم القانون والعدالة.#عيد_العمال pic.twitter.com/XGXymzglMc — Ziad Hawat (@ziad_hawat) May 1, 2024