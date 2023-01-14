السبت 21 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 14 يناير 2023 |
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الحواط: المطلوب فتح تحقيق بما جرى لتحديد المسؤوليات

منذ دقيقتين
النائب زياد الحواط

النائب زياد الحواط

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غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط قائلًا: “ما جرى الليلة الماضية في جبيل من تصدّ عنيف لأهالي ضحايا تفجير المرفأ والمحتجين المدنيين العزّل، الخشونة غير المبرّرة، مرفوض ومدان. سنلاحق الموضوع للآخر. المطلوب فتح تحقيق بما جرى لتحديد المسؤوليات ومن أعطى الأوامر باستخدام العنف ومعاقبة المسؤولين”.

وكانت استنكرت أبرشيّة جبيل المارونيّة وعلى رأسها المطران ميشال عون، ما تعرّض له الخوري جورج صوما خال وليام وكاهن رعيّة مار جرجس حالات، فضلاً عن أربعة مدنيّين وجنديّ واحد، وتطلب إلى القوى الأمنيّة والعسكريّة التي تجلّ وتحترم، أن تفتح تحقيقًا بهذا الأمر سعيًا إلى تحقيق العدالة وإظهار الحقّ. ودعا سيادته الجميع إلى التصرّف بحكمة في هذه الظروف الراهنة التي تعصف بالوطن.

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